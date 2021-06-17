Biden görüşmesi sonrası Putin'den açıklama: "Medya, Biden'ı farklı tasvir ediyor, diyalog sürdürmeye hazırım"
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Biden görüşmesi sonrası Putin'den açıklama: "Medya, Biden'ı farklı tasvir ediyor, diyalog sürdürmeye hazırım"

Biden görüşmesi sonrası Putin'den açıklama: 'Medya, Biden'ı farklı tasvir ediyor, diyalog sürdürmeye hazırım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından televizyonda yaptığı açıklamada, Biden'ın medyada tasvir edildiği gibi olmadığını vurgulayarak, ABD'nin de istekli olması koşuluyla Washington ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından televizyonda yaptığı açıklamada, Biden'ın medyada tasvir edildiği gibi olmadığını vurgulayarak, ABD'nin de istekli olması koşuluyla Washington ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsviçre'nin Cenevre kentinde dün yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılmıştı. Görüşmede, insan hakları, Büyükelçilerin karşılıklı olarak geri dönmesi, siber güvenlik konusunda işbirliğinin güçlendirmesi gibi konular ele alınmıştı.

Biden ile görüşmesinin ardından televizyonda açıklama yapan Putin, ABD Başkanı Biden'ın basındaki tasvirinin "gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını" belirterek, "Biden çok profesyonel, onunla çalışırken hiçbir şeyi kaçırmamak için dikkatli olunması gerek" dedi.

ABD'nin de istekli olması koşuluyla Washington ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu aktaran Putin, "Bu diyaloğu Amerikan tarafı kadar sürdürmeye hazırız" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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