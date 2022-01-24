Biden Görevdeki İlk Yılını Nasıl Geçirdi? - Haberler
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Biden Görevdeki İlk Yılını Nasıl Geçirdi?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Pandeminin sürmesi, ekonomik sıkıntılar ve dış politikada kaos yaratan adımlar, Beyaz Saray'daki ilk yılını geride bırakan Başkan Joe Biden'a puan kaybettirdi.

Pandeminin sürmesi, ekonomik sıkıntılar ve dış politikada kaos yaratan adımlar, Beyaz Saray'daki ilk yılını geride bırakan Başkan Joe Biden'a puan kaybettirdi. Biden yönetimi neleri başardı, ne hatalar yaptı? VOA Türkçe uzman görüşleriyle Biden yönetiminin ilk yılını derledi

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Beyaz Saray, Joe Biden, Güncel, Haber

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