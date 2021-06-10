Biden: G7 Zirvesi öncesinde Başbakan Boris Johnson ile görüşeceğim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden: G7 Zirvesi öncesinde Başbakan Boris Johnson ile görüşeceğim

Biden: G7 Zirvesi öncesinde Başbakan Boris Johnson ile görüşeceğim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

G7 Zirvesi için İngiltere'de bulunan ABD Başkanı Joe biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşeceğini ifade etti.

G7 Zirvesi için İngiltere'de bulunan ABD Başkanı Joe biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşeceğini ifade etti.

Biden, "Bugün, Cornwall'daki G7 Zirvesi öncesinde Başbakan Boris Johnson ile görüşeceğim. ABD ve Birleşik Krallık arasındaki özel ilişkiyi teyit etmeyi ve önümüzdeki yıllarda ortak zorluklarımızı birlikte nasıl ele alacağımızı tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bu kadarına da pes! Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı
Bu kadarına da pes! Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı
Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat
Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Özgür Özel Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hasibe Eren Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Biden: G7 Zirvesi öncesinde Başbakan Boris Johnson ile görüşeceğim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 15:37:20. #1.15#

title