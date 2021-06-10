Biden: G7 Zirvesi öncesinde Başbakan Boris Johnson ile görüşeceğim

G7 Zirvesi için İngiltere'de bulunan ABD Başkanı Joe biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşeceğini ifade etti.