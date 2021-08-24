Biden, G-7 liderlerine Afganistan'dan 31 Ağustos'a kadar çıkma planına bağlı olduklarını söyledi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, G-7 liderleri ile yaptığı toplantıda Afganistan'dan tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar tamamlama planlarına bağlı olduklarını söylediğini bildirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, G-7 liderleri ile yaptığı toplantıda Afganistan'dan tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar tamamlama planlarına bağlı olduklarını söylediğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın bu sabah G-7 liderleri ile gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıda, ABD'nin Kabil'deki misyonunun, hedeflere ulaşılmış bir şekilde bitirileceğini kaydettiğini aktardı.

Açıklamada Psaki, "Biden, şu anda misyonumuzu 31 Ağustos'a kadar bitirme yolunda olduğumuzu söyledi ve evlerine dönmek isteyen Amerikalıların, üçüncü ülke vatandaşlarının ve savaş boyunca müttefikimiz olan Afganların tahliye sürecine ilişkin güncel bilgileri paylaştı." ifadesini kullandı.

Biden'ın görüşmede, sahada geçen her gün bölgedeki askerlerin tehlikede olduğunu belirttiğini aktaran Psaki, "Biden, misyonun 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasının, tahliye edilecek kişilerin havalimanlarına ulaşımının sağlanması da dahil Taliban ile iş birliğinin devamına bağlı olduğunu vurguladı. Ayrıca Başkan Biden, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarından Afganistan'daki zamanlamanın uzaması durumunda kullanılmak üzere bir acil durum planı hazırlanmasını istedi." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay