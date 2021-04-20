Biden, Floyd'un ailesi ile görüştü
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Biden, Floyd'un ailesi ile görüştü

Biden, Floyd'un ailesi ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, George Floyd'un ailesi ile görüştüğünü belirterek, Floyd davasında "kararın doğru olması için dua ettiğini" belirterek, kanıtların "ezici" olduğuna inandığına dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, George Floyd'un ailesi ile görüştüğünü belirterek, Floyd davasında "kararın doğru olması için dua ettiğini" belirterek, kanıtların "ezici" olduğuna inandığına dikkat çekti.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski polis Derek Chauvin'in cinayetle yargılandığı dava sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden Oval Ofis'te Kongresel Hispanik Kafkasya toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, eski Minneapolis Polis memuru Derek Chauvin davasında kanıtların "ezici" olduğuna dikkat çekerek, duruşmada doğru karar için dua ettiğini belirtti. Dün Floyd'un ailesiyle bir görüşme yaptığını da bildiren Biden, "Onlar iyi bir aile ve karar ne olursa olsun barış ve huzur istiyorlar. Kararın doğru olması için dua ediyorum, ki bence bu benim görüşüme göre çok büyük. Jüri şu an el koymamış olsaydı, bunları söylemezdim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bugün de Floyd'un kardeşi Philonise Floyd ile kayıpları konusunda özel bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Başkan Biden, "George'un ailesini tanıdım, sadece geçerken değil. Onlarla zaman geçirdim, küçük kızı Gianna ile zaman geçirdim. Bu güzel çocuğu erkek kardeşini ve hatta her 2 erkek kardeşini görmelisiniz. Bu nedenle hissettikleri baskıyı ve endişeyi sadece hayal edebiliyorum. Bu nedenle jüri el koyana kadar bekledim ve sonra aradım" ifadelerini kullandı.

Floyd davasında jüri, Floyd'un ölümünde 2 derece kasıtsız cinayet, 3. derece cinayet ve 2. derece adam öldürmekle suçlanan Chauvin'in duruşmasında müzakerelerin ikinci gününe başlamıştı. Son olarak Chauvin duruşmasında verecekleri kararı 8 saattir müzakere eden jürinin, 9. saatlerine girdiği kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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