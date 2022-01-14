Biden, Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Raskin'i aday gösterdi - Haberler Ekonomi
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Biden, Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Raskin'i aday gösterdi

Biden, Fed'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Raskin'i aday gösterdi
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Bankasının (Fed) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Sarah Bloom Raskin'i, boş olan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Lisa Cook ile Philip Jefferson'ı aday gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Sarah Bloom Raskin'i, boş olan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Lisa Cook ile Philip Jefferson'ı aday gösterdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin ailelerin bütçelerini sıkan fiyat artışlarıyla karşı karşıya olduğu belirtilerek Fed'in ülke ekonomisinde "hayati" bir rol oynadığı vurgulandı.

Açıklamada, Başkan Biden'ın Fed'in maksimum sürdürülebilir istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için hareket edeceğinden ve ihtiyaç duydukları bağımsızlıkla fiyat artışlarının kalıcı hale gelmemesini sağlayacağından emin olduğu aktarıldı.

Biden'ın ekonomik toparlanmanın bu önemli sürecinde Fed'de boş bulunan görevler için adaylarını belirlediğine işaret edilen açıklamada, Fed'in eski Yönetim Kurulu üyesi Sarah Bloom Raskin'in bankanın Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına aday gösterildiği aktarıldı.

Açıklamada, Biden'ın ekonomistler Lisa Cook ve Philip Jefferson'ı da boş bulunan Fed Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterdiği kaydedildi.

ABD Senatosunda onaylanması halinde Cook, Fed Yönetim Kurulu'nda görev alan ilk siyahi kadın, Jefferson ise dördüncü siyahi olacak.

Biden, Kasım 2021'de Fed Başkanlığına ikinci bir dönem için Jerome Powell'ı ve Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday göstermişti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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