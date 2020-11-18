Biden, eski Trump ve Obama çalışanlarından gayri resmi ulusal güvenlik brifingi aldı
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Biden, eski Trump ve Obama çalışanlarından gayri resmi ulusal güvenlik brifingi aldı

18.11.2020 00:33 | Son Güncelleme: 18.11.2020 00:36
Biden, eski Trump ve Obama çalışanlarından gayri resmi ulusal güvenlik brifingi aldı

NEW ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, Beyaz Saray'a geçiş sürecinde Trump yönetiminin iş birliği yapmayı reddetmesi üzerine eski istihbarat görevlileri, diplomat ve ulusal güvenlik uzmanlarından gayri resmi ulusal güvenlik brifingi aldı.

NEW ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, Beyaz Saray'a geçiş sürecinde Trump yönetiminin iş birliği yapmayı reddetmesi üzerine eski istihbarat görevlileri, diplomat ve ulusal güvenlik uzmanlarından gayri resmi ulusal güvenlik brifingi aldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ve federal birimlere erişimi olmayan Biden ve ABD Başkan Yardımcılığına seçilen Harris, resmi olmayan bir ulusal güvenlik brifingi aldı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın geçiş için işbirliği yapmayı reddettiği Biden ve Harris, Obama yönetimi ve Trump'ın eski çalışanlarıyla ulusal güvenlik konularını görüşmek üzere sanal ortamda bir araya geldi.

Biden ve Harris'e ulusal güvenlik birifingi verenler arasında Obama yönetiminin eski ulusal güvenlik danışmanı Tony Blinken, Afganistan'da görev yapan eski general Stanley McChrystal, ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Samantha Powers ve Biden'ın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına getirmeyi düşündüğü kişilerden biri olan Avril Haines gibi isimler yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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