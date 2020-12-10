Biden, eski rakibi Pete Buttigieg'i ABD'nin Çin Büyükelçiliği görevine getirmeyi düşünüyor
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Biden, eski rakibi Pete Buttigieg'i ABD'nin Çin Büyükelçiliği görevine getirmeyi düşünüyor

10.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:18
Biden, eski rakibi Pete Buttigieg'i ABD'nin Çin Büyükelçiliği görevine getirmeyi düşünüyor

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, eski rakibi Demokrat başkan adayı Pete Buttigieg'i ABD'nin Çin Büyükelçiliği görevine getirmeyi düşündü iddia edildi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, eski rakibi Demokrat başkan adayı Pete Buttigieg'i ABD'nin Çin Büyükelçiliği görevine getirmeyi düşündü iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Biden, başkanlık yarışından çekilen ve kendisine destek veren eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i ABD'nin Çin Büyükelçisi olarak atamayı düşünüyor.

Kabinede yer almak istediği konuşulan Buttigieg, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine gelmek istiyordu ancak Biden, bu göreve 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak görev yapan siyahi Linda Thomas Greenfield'i getireceğini açıklamıştı.

Biden'ın ayrıca Buttigieg'e Gazi İşleri Bakanlığını teklif ettiği ancak Buttigieg'in bu görevi istemediği de iddialar arasında yer alıyor.

Joe Biden, ayrıca eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Denis McDonough'u Gazi İşleri Bakanlığına, eski başkan Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice'i ise Beyaz Saray İç Politika Konseyi'nin başına getirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 19:26:02. #1.14#
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