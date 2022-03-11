Biden-Erdoğan Görüşmesi ve Senato'da Ukrayna Oturumu - Haberler

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Biden-Erdoğan Görüşmesi ve Senato'da Ukrayna Oturumu

DailyMotion.com - Güncel
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Başkan Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin gündeminde Ukrayna ve ikili ilişkiler vardı. Senato İstihbarat Komisyonu'nda da ülkenin istihbarat birimlerinin başındaki isimler senatörlerin Ukrayna'yla ilgili sorularını yanıtladı

DailyMotion.com / Güncel

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