Biden-Erdoğan Görüşmesi ve Senato'da Ukrayna Oturumu

Başkan Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin gündeminde Ukrayna ve ikili ilişkiler vardı. Senato İstihbarat Komisyonu'nda da ülkenin istihbarat birimlerinin başındaki isimler senatörlerin Ukrayna'yla ilgili sorularını yanıtladı

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