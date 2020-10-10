Biden düellosunun ikinci turu iptal
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Biden düellosunun ikinci turu iptal

10.10.2020 17:31 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:35
Biden düellosunun ikinci turu iptal

ABD'de Trump ve Demokrat partili rakibi Biden'ın kozlarını paylaşacağı ikinci canlı yayın tartışması iptal oldu.

ABD'de Trump ve Demokrat partili rakibi Biden'ın kozlarını paylaşacağı ikinci canlı yayın tartışması iptal oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasında 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesi yapılacak televizyon münazarasının ikinci turu iptal edildi. Münazarayı organize eden Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD), Başkan Trump'a geçen hafta Covid-19 teşhisi konulmasının ardından 15 Ekim için öngörülen münazaranın ikinci turunu önlem amaçlı olarak kapalı stüdyo yerine video yoluyla gerçekleştirmeyi planlıyordu.

ABD BAŞKANI TRUMP TV DÜEOLLOSU İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta televizyonda özel seçim yayınında  karşı karşıya gelen Donald Trump ve rakibi Joe Biden'ın 15 Ekim'de ikinci kez televizyonda kozlarını paylaşmaları planlanıyordu. Eski Başkan Yardımcısı Biden bu fikre sıcak bakarken, Trump'ın seçim ekibi ise sanal düelloyu kesin bir dille reddetmişti. Trump, koronavirüs teşhisi konduktan sonra paylaştığı Twitter mesajında Miami'deki podyumda Biden'la tartışmayı sabırsızlıkla beklediğini söylemiş, "Harika olacak!" demişti.


Biden düellosunun ikinci turu iptal

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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