Biden: Dört kişilik bir aile 5 bin 600 dolar yardım alacak

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dört kişilik bir ailenin 5 bin 600 dolar yardım alacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dört kişilik bir ailenin 5 bin 600 dolar yardım alacağını belirtti. Biden mesajında ."Amerikan Kurtarma Planı uyarınca, tipik dört kişilik aile 5.600 dolarlık bir çek alıyor. Bu para, insanların üzerinde bir çatı tutmasına ve masaya yemek koymasına yardımcı olur. Yardım burada" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı