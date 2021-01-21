Biden döneminde Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak?

Joe Biden, Washington'daki yemin töreni sonrası ABD'nin 46'ncı başkanı oldu. Kamala Harris de ilk kadın, ilk siyah ve ilk Asya kökenli Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. Biden'ın selefi Donald Trump ise törene katılmadı. Peki, Biden döneminde dünyayı neler bekliyor? Bu dönemde Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak?

Kaynak: DailyMotion.com