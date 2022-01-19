Biden, Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerle Ukrayna'yı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerle yaptığı çevrim içi görüşmede, Ukrayna-Rusya gerginliğini ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerle yaptığı çevrim içi görüşmede, Ukrayna- Rusya gerginliğini ele aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın görüştüğü senatörler arasında, çeşitli temaslarda bulunduktan sonra Ukrayna'dan dün dönen isimlerin de olduğunu belirtti.

Biden ve senatörlerin, Ukrayna'yı desteklemek için ABD'nin müttefikleri ve ortakları ile en iyi çalışma yolları konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu vurgulayan Psaki, görüşmede, mevcut krizin çözülmesi için diplomasinin devam ettirilmesi, diğer yandan savunma önlemlerinin alınması konularının da gündeme geldiğini aktardı.

Psaki, Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna konusunda daha da ileri gitmesi durumunda atılacak adımlar konusunda Beyaz Saray'ın, Kongre ile yakından çalışmayı sürdüreceğini belirttiğini dile getirdi.

Söz konusu toplantıya, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin lideri Jim Risch'in yanısıra, Ohio Senatörü Rob Portman, New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen, North Dakota Senatörü Kevin Cramer, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, Connecticut senatörleri Chris Murphy ve Richard Blumenthal ile Mississippi Senatörü Roger Wicker katıldı.