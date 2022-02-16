Biden'dan, Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının Kongre'ye teslim edilmesi emri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden'dan, Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının Kongre'ye teslim edilmesi emri

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
Biden'dan, Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının Kongre'ye teslim edilmesi emri

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump dönemindeki Beyaz Saray ziyaretçi giriş-çıkış kayıtlarının 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesine teslim edilmesi talimatı verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump dönemindeki Beyaz Saray ziyaretçi giriş-çıkış kayıtlarının 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesine teslim edilmesi talimatı verdi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre Biden, Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarını gizli tutmak için idari imtiyaz kullanması talebini reddetti.

Beyaz Saray Avukatı Dana Remus, Ulusal Arşivlere gönderdiği mektupta 15 gün içinde Trump dönemine ait Beyaz Saray giriş-çıkış kayıtlarının 6 Ocak soruşturma komitesine verilmesi gerektiğini belirtti.

Mektupta, Beyaz Saray'ın 6 Ocak Kongre baskınına giden süreçte yaşananlara ilişkin Kongrenin süreci inceleme ve bilgi edinme hakkı olduğunun altı çizildi.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Donald Trump, Beyaz Saray, Kongre, Ocak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title