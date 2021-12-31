Biden'dan Şili'de devlet başkanı seçilen Boric'e tebrik

ABD Başkanı Joe Biden, Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Gabriel Boric'i başarısından dolayı tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Boric'i telefonla arayarak seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kutladı.

Şili'deki seçimlerin serbest ve adil bir ortamda gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, Biden'ın, Boric'e ABD ile Şili arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek üzere yakın çalışma vaadinde bulunduğu kaydedildi.

Şili'de 19 Aralık'ta düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini 35 yaşındaki sol görüşlü aday Gabriel Boric yüzde 55 oyla kazanmıştı.

Devlet başkanlığı görevini 11 Mart 2022'de üstlenecek olan Boric, ülkede seçilen en genç devlet başkanı unvanını elde etmişti.

AA / Hakan Çopur - Son Dakika Haberleri

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