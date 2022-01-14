Biden'dan Salgınla Mücadele Konusunda Yeni Önlemler
Başkan Joe Biden salgınla mücadele çerçevesinde 1000 askeri sağlık personelinin bazı eyaletlerdeki hastanelere destek vereceğini, ücretsiz maske dağıtılacağını ve 500 milyon ek ev testi cihazının Amerikalılar'ın hizmetine sunulacağını belirtti.
Başkan Joe Biden salgınla mücadele çerçevesinde 1000 askeri sağlık personelinin bazı eyaletlerdeki hastanelere destek vereceğini, ücretsiz maske dağıtılacağını ve 500 milyon ek ev testi cihazının Amerikalılar'ın hizmetine sunulacağını belirtti
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