Biden'dan Rusya'ya Karşı Enerji ve Kripto Para Adımı
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ABD Başkan Biden, Ukrayna'nın işgaline misilleme olarak, Rus petrolü ve enerji ithalatını yasakladığını açıkladı.
ABD Başkan Biden, Ukrayna'nın işgaline misilleme olarak, Rus petrolü ve enerji ithalatını yasakladığını açıkladı. Biden yönetimi bir yandan da uzun zamandır beklenen kripto para stratejisine dair kararnameyi imzalamaya hazırlanıyor. Bu adımların ne anlama geldiğini Dilge Timoçin aktarıyor
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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