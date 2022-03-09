Rusya'dan Enerji İthalatına Yasak
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın işgaline misilleme olarak Rus petrolü ve diğer enerji ithalatını yasakladığnı açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın işgaline misilleme olarak Rus petrolü ve diğer enerji ithalatını yasakladığnı açıkladı. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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