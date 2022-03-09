Rusya'dan Enerji İthalatına Yasak - Haberler

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Rusya'dan Enerji İthalatına Yasak

DailyMotion.com - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın işgaline misilleme olarak Rus petrolü ve diğer enerji ithalatını yasakladığnı açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın işgaline misilleme olarak Rus petrolü ve diğer enerji ithalatını yasakladığnı açıkladı. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor

Rusya'dan Enerji İthalatına Yasak

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Kripto, Enerji, Rus, Güncel, Haberler

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