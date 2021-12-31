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Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda uyarı ve gerginliği düşürme çağrısı

Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda uyarı ve gerginliği düşürme çağrısı
AA / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yönelik muhtemel bir askeri adım konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uyarıda bulundu ve "gerginliği düşürme" çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yönelik muhtemel bir askeri adım konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uyarıda bulundu ve "gerginliği düşürme" çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden ile Putin arasında Ukrayna konusunda yapılan ve 50 dakika süren telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Biden, Ukrayna konusunda gerginliği düşürmesi konusunda Putin'e çağrıda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik muhtemel bir askeri adımı konusunda, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda ABD ile müttefiklerinin kararlı bir şekilde karşılık vereceğini açıkça dile getirdi." ifadesinin yer aldığı açıklamada, Biden'ın 10 Ocak'ta başlayacak ABD-Rusya güvenlik görüşmelerini ve yine NATO ile Rusya arasında gerçekleştirilecek diyalog sürecini önemsediği vurgulandı.

Biden ayrıca, gelecek ay başlayacak görüşmelerde mesafe katedilmesinin Rusya'nın Ukrayna'da gerginliği düşürmesine bağlı olduğunu Putin'e aktardı.

Beyaz Saray, önceki gün yaptığı açıklamada ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağını bildirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiğini duyurmuştu.

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AA / Hakan Çopur - Son Dakika Haberleri

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