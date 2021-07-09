Biden'dan Putin'e siber saldırılara karşı harekete geçme çağrısı
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Biden'dan Putin'e siber saldırılara karşı harekete geçme çağrısı

Biden'dan Putin'e siber saldırılara karşı harekete geçme çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya'nın ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerine karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya'nın ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerine karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Biden ve Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'ye sınır ötesi insani yardımların devam etmesi yönünde oybirliğiyle karar alınmasına değinerek, ABD-Rusya Zirvesi'nin ardından Suriye konusunda yürütülen ortak çalışmalardan bahsetti.

Görüşmede ABD ve diğer ülkeleri etkilemeye devam eden fidye yazılımı saldırıları konusu da ele alındı. Biden, Rusya'nın ülkede faaliyet gösteren Rusya merkezli suç örgütlerine karşı harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek, fidye yazılımı saldırıları ve daha geniş tehditlere yönelik anlaşmaları sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı. Biden ayrıca, ABD'nin fidye yazılımı saldırıları ve diğer tehditler karşısında halkını ve altyapısını savunmak için gereken her türlü eylemi yapacağını yineledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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