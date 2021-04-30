Biden'dan Netanyahu'ya İsrail'de 45 kişinin öldüğü izdiham nedeniyle taziye telefonu
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Biden'dan Netanyahu'ya İsrail'de 45 kişinin öldüğü izdiham nedeniyle taziye telefonu

Biden'dan Netanyahu'ya İsrail'de 45 kişinin öldüğü izdiham nedeniyle taziye telefonu
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı kutlamaları sırasında 45 kişinin hayatını kaybettiği izdiham nedeniyle, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak taziyelerini iletti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı kutlamaları sırasında 45 kişinin hayatını kaybettiği izdiham nedeniyle, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak taziyelerini iletti.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Meron Dağı'nda yaşanan korkunç trajedinin yasında İsrail halkı ve dünyanın her yerindeki Yahudilerin yanındadır. Bugün, Amerikan halkı adına İsrail'deki dostlarımıza en derin taziyelerimizi sunmak için Başbakan Netanyahu ile telefonda görüştüm" ifadesini kulandı.

İbadetlerini yerine getirirken insanların yaşamını kaybetmesini "çok üzücü" olarak nitelendiren Biden, "Bu felaket ile mücadele ederken ve yaralananlara müdahale ederken İsrail halkı ve hükümetine yardım teklifi yapmaları için ekibime talimat verdim." bilgisini paylaştı.

Biden, söz konusu olayda Amerikan vatandaşlarının ölmüş ya da yaralanmış olabileceğine dair haberleri de teyit ettiği açıklamasında, "Büyükelçiliğimiz ve Dışişleri Bakanlığımız bu üzücü olaydan etkilenen Amerikan vatandaşlarına ve aile üyelerine gerekli yardımı sağlayacaktır. ABD ve İsrail halkları ailelerimiz, inancımız, tarihimiz aracılığıyla birbirine bağlıdır ve dostlarımızın yanında duracağız." ifadesine yer verdi.

İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke son yıllarda yaşanan en büyük felaketlerden biri olarak kayda geçen olay nedeniyle İsrail'de pazar günü ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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