Biden'dan Meksika sınırında Haitili göçmenlere müdahale eden atlı ekiplere tepki - Haberler
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Biden'dan Meksika sınırında Haitili göçmenlere müdahale eden atlı ekiplere tepki

AA / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
Biden'dan Meksika sınırında Haitili göçmenlere müdahale eden atlı ekiplere tepki

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika sınırında Haitili göçmenlere atları üzerinde müdahale eden sınır muhafaza ekiplerinin bu uygulaması için "utanç verici" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika sınırında Haitili göçmenlere atları üzerinde müdahale eden sınır muhafaza ekiplerinin bu uygulaması için "utanç verici" dedi.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, sınır muhafaza ekiplerinin atları üzerinde Haitili göçmenlere bu şekilde muamele etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Gördükleriniz korkunç şeyler. Atlarla insanların etrafında dolaşıyorlar, onları sıkıştırıyorlar, utanç verici. Bunu yapanlar bedelini ödeyecekler." diyen Joe Biden, soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Texas'ta binlerce yasa dışı Haitili göçmen sınırı geçerek ABD'ye girmişti

ABD-Meksika sınırındaki Texas eyaletine bağlı Del Rio kasabasında binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında beklediği belirtiliyor.

ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin, sınırda geçişi sağlayan Del Rio uluslararası köprüsünün altında toplandığı görülmüştü. 35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal yetkililer ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini ifade etmişti.

AA / Hakan Çopur - Son Dakika Haberleri
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