Biden'dan Mayıs ayı istihdam raporu değerlendirmesi: "Tarihi bir ilerleme"
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Biden'dan Mayıs ayı istihdam raporu değerlendirmesi: "Tarihi bir ilerleme"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayı istihdam raporunu korona virüs (Covid-19) salgını sırasında ekonomik toparlanma konusunda "harika bir haber" olarak nitelendirerek, yönetiminin tarihi bir toparlanmaya öncülük ettiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayı istihdam raporunu korona virüs (Covid-19) salgını sırasında ekonomik toparlanma konusunda "harika bir haber" olarak nitelendirerek, yönetiminin tarihi bir toparlanmaya öncülük ettiğini ifade etti. Biden, "Bu bir ilerlemedir, tarihi bir ilerleme, ekonomimizi 100 yıldır yaşadığı en kötü krizden çeken bir ilerleme" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'dan, ABD'nin Mayıs ayı istihdam raporuna ilişkin "tarihi ilerleme" açıklaması geldi. Biden, ülkenin Delaware eyaletinde düzenlediği basın toplantısında, ABD ekonomisine geçtiğimiz Mayıs ayında 559 bin iş eklendiğini ve işsizlik oranının yüzde 5.8'e düştüğünü belirterek, bu verinin korona virüs (Covid-19) salgınının başladığından beri en düşük oran olduğunu duyurdu. Biden, "Bu, başkanlık görevine başladığımdan bu yana toplamda 2 milyondan fazla iş oluşturduğumuz anlamına geliyor, modern tarihte herhangi bir başkanlığın ilk 4 ayında oluşturduğundan daha fazla iş, selefimin (Donald Trump) oranının 3 katı ve ABD Başkanı Ronald Reagan'ın oranının 8 katı. Kısacası, bu bir ilerlemedir, tarihi bir ilerleme, ekonomimizi 100 yıldır yaşadığı en kötü krizden çeken bir ilerleme" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA HİÇBİR BÜYÜK EKONOMİ BİZİMKİ KADAR HIZLI İŞ BULAMIYOR"

Hiçbir büyük ekonominin ABD kadar hızlı iş oluşturamadığını ve bu başarıların hiçbirinin tesadüf veya şans olmadığını kaydeden Biden, "Başka hiçbir büyük ekonomi bizimki kadar hızlı iş oluşturamıyor ve bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. Şans değil. Bu, her şeyden önce Covid-19'u kontrol altına alma, başlangıçta maske takma ve aşı olma çabalarıma yanıt vermede ABD halkının işbirliğinden kaynaklanıyor. Ayrıca bu, ABD Kurtarma Planı'nı geçirerek attığımız cesur eyleme göre küçük bir parça değil" dedi.

"ABD NÜFUS SAYIMI İDARESİ VERİLERİ, BU ÖDEMELERİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Ekonomik toparlanmanın büyük bir kısmını 1,9 trilyon dolarlık ABD Kurtarma Planı ilişkilendirerek, paketi geçirmedeki "cesur eyleminin" ekonomiyi güçlendirdiğini bildiren Biden, "Bu yasa sayesinde, bin 400 dolara kadar olan bu kurtarma ödemelerinin 167 milyondan fazlası bireysel ailelere gitti. Son zamanlarda yapılan araştırma olan ABD Nüfus Sayımı İdaresi verileri, bu ödemelerin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre, aileler için kaygı ve sıkıntıyı büyük ölçüde azalttılar" ifadelerini kullandı.

"İLERLEME YADSINAMAZ OLSA DA GARANTİ EDİLMİYOR"

Konuşmasında, 1 trilyon dolarlık altyapı teklifini ve 1.8 trilyon dolarlık aile tekliflerini öne sürerek, ekonomik büyüme açısından şimdi pes etme zamanı olmadığını vurgulayan Biden, "Çünkü ilerleme yadsınamaz olsa da garanti edilmiyor. Bu nedenle nesiller boyu yatırımlar için ABD İş Planını ve ABD Aile Planı'nı teklif ediyorum. Bugün ihtiyacımız var, yarın başarılı olmaya devam edebilmek için bu yatırımları bugün yapmalıyız" dedi.

Ekonomik ilerleme konusundaki iyimserliğini dile getirirken sözlerine bir ihtiyat notu da ekleyen Biden, "Toparlanmaya devam ederken yol boyunca bazı engellere çarpacağız, elbette bu olacak. Dünyanın en büyük ekonomisini bir ışık düğmesini açar gibi yeniden başlatamayız. İstihdam ve ekonomik raporlarda iniş ve çıkışlar olacak" sözlerini kaydetti.

-İHA-

Biden'dan Mayıs ayı istihdam raporu değerlendirmesi: 'Tarihi bir ilerleme'
Biden'dan Mayıs ayı istihdam raporu değerlendirmesi: 'Tarihi bir ilerleme'
Biden'dan Mayıs ayı istihdam raporu değerlendirmesi: 'Tarihi bir ilerleme'
Biden'dan Mayıs ayı istihdam raporu değerlendirmesi: 'Tarihi bir ilerleme'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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