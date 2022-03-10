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Biden'dan 'Kripto Para' Kararnamesi

DailyMotion.com - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, kripto para piyasasının gözetimi için kararname imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, kripto para piyasasının gözetimi için kararname imzaladı. Bir süredir gündemde olan kararnameye göre ABD Merkez Bankası kendi kripto para birimini oluşturma gerekliliğinin olup olmadığını da inceleyecek.

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DailyMotion.com / Güncel

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