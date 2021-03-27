Biden'dan Johnson ile telefon görüşmesinde "Kuşak ve Yol Projesi" vurgusu Açıklaması
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Biden'dan Johnson ile telefon görüşmesinde "Kuşak ve Yol Projesi" vurgusu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Biden'dan Johnson ile telefon görüşmesinde 'Kuşak ve Yol Projesi' vurgusu Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, demokratik devletlerin Çin'in başlattığı Kuşak ve Yol Projesi'ne karşılık benzeri bir girişimde bulunmasını önerdi.

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ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, demokratik devletlerin Çin'in başlattığı Kuşak ve Yol Projesi'ne karşılık benzeri bir girişimde bulunmasını önerdi.

Biden, hafta sonunu geçirmek için gittiği Delaware'de başkanlık uçağından inince gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'un çıkış noktası konusunda yayımlayacağı rapor öncesinde herhangi bir teorisinin olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Bu konuda teorilerim var ama ben bir bilim insanı değilim. Bilim dünyası bir karara varana kadar bekleyeceğim." yanıtını verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Biden, iklim değişikliği ve NATO müttefikliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını aktardı.

Biden, "Çin konusunu da görüştük ve Yol ve Kuşak konusunda giriştikleri rekabeti ele aldık. Ben de yardıma ihtiyacı olan toplumlara yardım edilmesi adına buna benzer bir girişimin demokratik devletler tarafından başlatılmasını önerdim." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığının Süveyş Kanalı'ndaki gemi kazasına ilişkin Mısır'a yardım teklif ettiğinin anımsatılması üzerine Biden, "Birçok ülkenin sahip olmadığı ekipman ve kapasiteye sahibiz. Neler yapabileceğimize bir bakacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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