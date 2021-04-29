Biden'dan istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler için 4 trilyon dolarlık paket
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement
BBC

Biden'dan istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler için 4 trilyon dolarlık paket

Biden'dan istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler için 4 trilyon dolarlık paket
BBC - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının 100. gününde Kongre'de yaptığı konuşmada istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler için 4 trilyon dolarlık bir paket açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının 100. gününde Kongre'de yaptığı konuşmada istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler için 4 trilyon dolarlık bir paket açıkladı.

Analistlere göre bu, 1960'lardan beri ABD'de sosyal hizmetlere yapılan en büyük yatırım olacak.

Biden "Bu Amerika'nın kendine yapacağı ve her nesilde ancak bir kere görülebilecek büyüklükte bir yatırım" ifadelerini kullandı.

Fakat planların gerçeğe dönüşmeden önce Kongre'de onaylanması gerekiyor.

Cumhuriyetçi Parti ise bu planın kamu harcamasını ve dolayısıyla da vergileri artıracağını söyleyerek karşı çıkıyor.

Demokrat Parti Kongre'de hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da çoğunluğa sahip. Fakat Senato'daki çoğunluğu tek bir sandalyeden oluşuyor. Parti içinde bu planın büyüklüğü konusunda fikir ayrılıkları var.

Çarşamba akşamı yaptığı konuşmada Biden'ın arkasında ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi oturdu. Böylece ilk defa Kongre'de konuşan bir başkanın arkasında oturan iki kişi de kadın oldu.

Planlarda neler var?

Biden'ın açıkladığı iki plan bulunuyor. Bunlardan biri Amerikan İstihdam Planı, diğeri ise Amerikan Aile Planı. Biden bu planların kurumlar vergisi ve en zenginlere uygulanan vergilerdeki artışla karşılanacağını söyledi:

"ABD'deki şirketlerin ve en zengin yüzde 1'in, paylarına düşeni ödeme vakti geldi."

İstihdam planının mavi yakalıların ABD'yi yeniden inşa planı olduğunu belirten Biden, bunun yüksek hızlı internet, köprü ve yol gibi bağlantıları artıracağını söyledi.

Biden, bu süreçte iklim değişikliğine karşı mücadeleyi rehber edineceklerini vurguladı:

"İklim değişikliğini düşününce aklıma istihdam geliyor. Amerikan işçilerinin elektrikli araç ve batarya üretiminde dünyaya liderlik etmemesi için hiçbir neden yok."





1,8 trilyon dolarlık Amerikan Aile Planı'nın ise çocuklara odaklanacağı açıklandı.

Planda 3-4 yaşındaki tüm çocuklara ücretsiz kreş, ücretli izin, hastalık izni, sağlık sigortası sübvansiyonu, ücretsiz kolej eğitimi ve pandemi nedeniyle getirilen vergi istisnasının uzaltılması yer alıyor.

Biden iki ay önce de Amerikan Kurtarma Pmanı adında 1,9 trilyon dolarlık bir paketle çoğu ABD vatandaşına çek ile para dağıtmıştı.

Biden bu planların dış politikadan bağımsız olmadığını, ABD'nin Çin ile 21. yüzyılın kazananı olmak için yarıştığını söyledi.

Analiz: Anthony Zurcher, Kuzey Amerika Muhabiri

Joe Biden'ın Kongre'ye hitabı bir zafer konuşması gibi başlayıp bir uyarıyla bitti.

Başlangıçta Biden herkesin başarılı bulduğu ABD'nin aşılama programından bahsetti ve önümüzdeki aylarda normale dönülebileceğini söyledi.

Görevdeki ilk 100 gününde yarattığı iş imkanlarını ve ekonomik büyümeyi anlattı.

Kısa süre önce onaylanan bir paketin ABD'deki çocuk yoksulluğunu yarı yarıya azaltmaya yardımcı olacağını söyledi.

Eğitim ve sağlık alanlarında trilyonlarca dolarlık paketler önerdi ve silah kontrolü, göç ve adalet reformu gibi alanlarda çağrılar yaptı.

Biden konuşmasını bitirirken 6 Ocak'ta Kongre'ye yapılan saldırıyı hatırlattı ve otokrat yönetimlerin demokrasiye yönelttiği tehditlerden bahsetti.

Cumhuriyetçiler ne yanıt verdi?

Cumhuriyetçi Parti lideri Ronna McDaniel, Biden'ın görevdeki ilk 100 gününün başarısızlık dolu olduğunu söyledi, Biden ve Demokrat Parti'yi "hiper partizanlık" ile suçladı.

McDaniel "Biden başkanlık yemini ederken birlik çağrısı yaptı. Bu bir yalandı ve ulusumuz Biden yüzünden daha da kutuplaşmış bir durumda."

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy ise "Büyün bu konuşma bir e-posta olabilirmiş" dedi.

Tek siyah Cumhuriyetçi Senatör olan ve 2024'teki başkanlık seçimi için adı adaylar arasında geçen Tim Scott ise bu planın ABD'deki işçilerin maaşlarını düşüreceğini savundu.

BBC
ABD tarihine geçen görüntü! Biden'ın konuşması da kongredeki detay da bir ilk
ABD tarihine geçen görüntü! Biden'ın konuşması da kongredeki detay da bir ilk
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak
Ay'a ilk ayak basan Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti
Ay'a ilk ayak basan Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Derya Yanık Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Feyza Aktan Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Aykut Kocaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Biden'dan istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler için 4 trilyon dolarlık paket - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:03:44. #1.14#

title