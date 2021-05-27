Biden'dan istihbarat servislerine Covid-19'un kökenine yönelik soruşturmayı derinleştirme talimatı

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat yetkililerine korona virüsün kaynağını soruşturmaya yönelik çabaları "iki katına çıkarma" ve 90 gün içinde rapor hazırlama talimatı verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat yetkililerine korona virüsün kaynağını soruşturmaya yönelik çabaları "iki katına çıkarma" ve 90 gün içinde rapor hazırlama talimatı verdi.

ABD yönetimi, korona virüsün kökeninin tespit edilmesine yönelik başlatılan çalışmaları derinleştiriyor. ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat servislerine korona virüsün kökenini araştırmaya yönelik yürütülen çalışmaları "iki katına çıkarma" emri verdi. ABD istihbarat servislerinin virüsün laboratuvar kazası sonucu mu yoksa enfekte bir hayvanla insan temasından mı kaynaklandığı konusunda ikiye bölündüğünü söyleyen Biden, birimlere 90 gün içinde yeni bir rapor hazırlamaları yönünde talimat verdi. Biden, ABD istihbarat topluluğunun çoğunluğunun bu iki senaryo etrafında birleştiğini ancak "birinin diğerinden daha muhtemel olduğu yönünde yeterli bilgi olmadığını" ifade etti. İki birimin virüsün kaynağı konusunda hayvan bağı ihtimaline yoğunlaştığını, birinin ise laboratuvar teorisine eğilim gösterdiğini kaydeden Biden, çoğunluğun "birinin diğerinden daha muhtemel olduğu yönünde yeterli veri olmadığı" görüşünde birleştiğini vurguladı. Bu kapsamda yeni bir rapor hazırlanması talimatını veren Biden, "ABD, Çin'e tam, şeffaf, kanıta dayalı uluslararası bir soruşturmaya katılması ve tüm ilgili veri ve kanıtlara erişim sağlanması amacıyla baskı yapılması için dünya çapında benzer düşünen ortaklarla birlikte çalışmaya devam edecek" dedi.

ABD istihbarat topluluğu, 17 Amerikan istihbarat servisinden oluşuyor.

Öte yandan önceki Başkan Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yürütülen çalışmalarda virüsün Çin'deki bir laboratuvardan kaza sonucu ortaya çıkmış olabileceğine dair kanıtlar olduğunu ifade etmişti. Ancak kanıtlar kamuoyu ile paylaşılmamıştı. Pekin yönetimi ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

Biden'ın son açıklamasının ardından Çin'in Washington Büyükelçiliği, Covid-19'un kökenine yönelik çalışmaların "siyasallaştırılmasına" karşı uyarıda bulundu. Büyükelçiliğin internet sitesinden yapılan ve Biden'ın sözlerinden doğrudan bahsedilmeyen açıklamada, karalama kampanyalarının ve "laboratuvar sızıntısı" komplo teorisinin yeniden gün yüzüne çıktığı ifade edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı