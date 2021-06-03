Biden'dan İsrail'in yeni cumhurbaşkanı seçilen Herzog'a tebrik
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Biden'dan İsrail'in yeni cumhurbaşkanı seçilen Herzog'a tebrik

Biden'dan İsrail'in yeni cumhurbaşkanı seçilen Herzog'a tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı seçilen Isaac Herzog'u tebrik etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı seçilen Isaac Herzog'u tebrik etti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail'in yeni cumhurbaşkanı seçilen Yahudi Ajansı Başkanı Isaac Herzog'a tebrik mesajı gönderdi. Biden mesajında, "ABD halkı adına, İsrail devletinin 11. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı Isaac Herzog'a en içten tebriklerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanı seçilen Herzog, kariyeri boyunca İsrail'in güvenliğini güçlendirme, diyaloğu ilerletme ve küresel çapta Yahudi toplumu arasında köprüler kurma konusundaki sarsılmaz bağlılığını gösterdi" ifadelerini kullandı. Biden, Herzog yönetiminde ABD ve İsrail arasındaki ortaklığın daha da "büyüyüp derinleşeceğinden" emin olduğunu kaydetti.

Biden, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in iki ülke arasındaki "kalıcı ortaklık ve yakın dostluğa" olan bağlılığı için teşekkür etti.

İsrail Parlamentosunda (Knesset) milletvekilleri, dün ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere toplanmıştı. Herzog 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alırken, rakibi Peretz ise 27 oyu hanesine yazdırabilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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