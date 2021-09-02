Biden'dan Ida Kasırgası'nda zarar görenlere destek sözü

Yarın Ida Kasırgası'nın büyük yıkıma neden olduğu Louisiana eyaletine gidecek olan ABD Başkanı Joe Biden, kasırgadan zarar görenlere her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Yarın Ida Kasırgası'nın büyük yıkıma neden olduğu Louisiana eyaletine gidecek olan ABD Başkanı Joe Biden, kasırgadan zarar görenlere her türlü desteği vereceklerini belirtti.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Ida Kasırgası'nın ardından bölgedeki vatandaşlarına mesajlar verdi. Biden, kasırganın yarattığı tahribatın farkında olduklarını ve zarar gören herkese federal hükümetin tüm imkanlarıyla destek olacağını vurguladı ve yarın Louisiana eyaletine yapacağı ziyarette her kesimden insanlarla görüşeceğini söyledi.

"Kasırgadan zarar gören herkese mesajım şudur: Bu noktada hepimiz birlikteyiz. Ulusumuz yardım için burada." diye konuşan Biden, eyalet yönetimi ile sigorta şirketlerine de kasırgadan zarar görenlere gereken kolaylığın gösterilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan ve ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından "Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirilen Ida, 29 Ağustos'ta Louisiana kıyılarını etkisi altına almıştı.

Kasırga, Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde 4, New York bölgesinde ise toplam 9 kişinin ölümüne yol açarken etkilediği bölgelerde büyük tahribata neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur