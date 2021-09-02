Biden'dan Ida Kasırgası'nda zarar görenlere destek sözü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden'dan Ida Kasırgası'nda zarar görenlere destek sözü

Biden'dan Ida Kasırgası'nda zarar görenlere destek sözü
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Yarın Ida Kasırgası'nın büyük yıkıma neden olduğu Louisiana eyaletine gidecek olan ABD Başkanı Joe Biden, kasırgadan zarar görenlere her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Yarın Ida Kasırgası'nın büyük yıkıma neden olduğu Louisiana eyaletine gidecek olan ABD Başkanı Joe Biden, kasırgadan zarar görenlere her türlü desteği vereceklerini belirtti.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Ida Kasırgası'nın ardından bölgedeki vatandaşlarına mesajlar verdi. Biden, kasırganın yarattığı tahribatın farkında olduklarını ve zarar gören herkese federal hükümetin tüm imkanlarıyla destek olacağını vurguladı ve yarın Louisiana eyaletine yapacağı ziyarette her kesimden insanlarla görüşeceğini söyledi.

"Kasırgadan zarar gören herkese mesajım şudur: Bu noktada hepimiz birlikteyiz. Ulusumuz yardım için burada." diye konuşan Biden, eyalet yönetimi ile sigorta şirketlerine de kasırgadan zarar görenlere gereken kolaylığın gösterilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan ve ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından "Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirilen Ida, 29 Ağustos'ta Louisiana kıyılarını etkisi altına almıştı.

Kasırga, Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde 4, New York bölgesinde ise toplam 9 kişinin ölümüne yol açarken etkilediği bölgelerde büyük tahribata neden olmuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Acun Ilıcalı Mesut Akusta
Spor Diego Cristiano Umut Meraş Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Biden'dan Ida Kasırgası'nda zarar görenlere destek sözü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 21:00:42. #1.16#

title