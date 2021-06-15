Biden'dan Erdoğan görüşmesi yorumu: "Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden'dan Erdoğan görüşmesi yorumu: "Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı"

Biden'dan Erdoğan görüşmesi yorumu: 'Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini aktararak, "Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı" ifadelerini kullandı. Biden, ABD - Türkiye arasındaki ilişkilerde gerçek bir gelişme sağlanmasında yönetiminin başarılı olacağına dair duyduğu güveni belirterek, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye-ABD arasında ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" dedi.

NATO'ya ABD'nin bağlılığını dile getiren Biden, "ABD NATO anlaşmasının 5'inci maddesine sarsılmaz bir şekilde bağlıdır" ifadelerini kullandı. Rusya ve Çin'in Atlantik'in bir araya gelmesine karşın faaliyetler yürüttüğünü ifade eden Biden, "Rusya ile sorun çıkartmak istemiyorum ama Rusya zararlı aktivitelerine devam ederse Atlantik birliğini korumak için harekete geçeriz" dedi.

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Alexei Navalny konusuna da değinen Biden, "Navalny'nin ölümü, Rusya'nın insan hakları konusuna uymayı ne kadar az istediğini veya hiç istemediğini gösterir" ifadelerini kullandı.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Biden'dan Erdoğan görüşmesi yorumu: 'Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık'
Son dakika: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık"
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık.' ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin, 'Çok iyi bir toplantıydı.' değerlendirmesini yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı." değerlendirmesini yaptı.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Bülent Turan Boris Johnson Devlet Bahçeli
Magazin Selma Ergeç Şeyma Subaşı Seren Serengil Erkan Petekkaya
Spor Diego Şenol Güneş Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Biden'dan Erdoğan görüşmesi yorumu: "Yapıcı ve pozitif bir toplantıydı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 08:50:37. #1.16#

title