Biden'dan Demokratlar'a Mesaj: "Paketleri Masama Gönderin"

Amerika Başkanı Joe Biden, partisinin Virginia'daki seçim yenilgisinin ardından Kongre'deki Demokratlar'a seslendi ve yaklaşık 3 trilyon Dolar tutarındaki biri 'sosyal' olarak nitelenen iki altyapı paketini masasına göndermelerini istedi

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