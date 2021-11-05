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Biden'dan Demokratlar'a Mesaj: "Paketleri Masama Gönderin"

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Amerika Başkanı Joe Biden, partisinin Virginia'daki seçim yenilgisinin ardından Kongre'deki Demokratlar'a seslendi ve yaklaşık 3 trilyon dolar tutarındaki biri 'sosyal' olarak nitelenen iki altyapı paketini masasına göndermelerini istedi.

Amerika Başkanı Joe Biden, partisinin Virginia'daki seçim yenilgisinin ardından Kongre'deki Demokratlar'a seslendi ve yaklaşık 3 trilyon Dolar tutarındaki biri 'sosyal' olarak nitelenen iki altyapı paketini masasına göndermelerini istedi

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