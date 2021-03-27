Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti
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Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti

ABD Başkanı Joe Biden, 22-23 Nisan'daki İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet etti.

ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
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ABD Başkanı Joe Biden, 22-23 Nisan'daki İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet etti. Zirveye davet edilen isimler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 22-23 Nisan'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın zirveye 40 ülke liderini davet ettiği ve bunların arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, zirve sırasında ABD'nin tekrar katıldığı Paris Anlaşması uyarınca belirlediği 2030 hedeflerinin de açıklanacağı aktarıldı.

Zirveye davet edilen isimler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunması dikkat çekti.

Liderler Arası İklim Zirvesi'nde, dünya genelinde küresel ısınmaya karşı alınacak güçlü önlemler ve bunların ekonomik faydaları liderler arasında tartışılacak. Önümüzdeki Nisan ayında yapılacak zirve, 2021 Kasım ayında Glasgow'da gerçekleştirilmesi planlanan Birleşmiş Milletler Küresel Isınma Konferansı (COP26) için başlangıç niteliği taşıyor.

Zirvede halkı bilinçlendirme çabalarından, alınacak önlemlerin ekonomik faydalarına, iklim değişikliği nedeni ile oluşacak uluslararası güvenlik problemlerinden iklim değişikliğinden zarar görenlerin korunmasına birçok konu tartışılacak. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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