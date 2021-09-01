Biden'dan Afganistan'dan geri çekilme sonrası ilk açıklama: "Tahliye olağanüstü bir başarıydı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden'dan Afganistan'dan geri çekilme sonrası ilk açıklama: "Tahliye olağanüstü bir başarıydı"

Biden'dan Afganistan'dan geri çekilme sonrası ilk açıklama: 'Tahliye olağanüstü bir başarıydı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'da geri çekilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, tahliye operasyonunu "olağanüstü bir başarı" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Afganistan'da geri çekilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, tahliye operasyonunu "olağanüstü bir başarı" olarak nitelendirdi.

ABD, dün gece saatlerinde Afganistan'dan geri çekilmenin tamamlandığını duyurmuş, ülke tarihinin en uzun savaşı 20 yıl sonra sona ermişti. Geri çekilmenin tamamlanmasının ardından ilk kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden, ABD askeri personelinin Afganistan'daki tahliye sürecini "olağanüstü başarı" olarak nitelendirdi. Biden, haftalarca çalışan binlerce askerin ve diplomatın insanları uçaklara bindirmek ve Afganistan'dan çıkarmak için hayatlarını riske attığını ifade etti.

"SADECE ABD BUNU YAPACAK KAPASİTE, İRADE VE YETENEĞE SAHİPTİ"

Biden, ABD'nin Kabil'den 120 binden fazla kişiyi tahliye ettiğini belirterek, "Bu sayı, çoğu uzmanın düşündüğünden iki kat fazla" ifadelerini kullanarak, "Tarih boyunca hiçbir ulus böyle bir şey yapmamıştır. Sadece ABD bunu yapacak kapasite, irade ve yeteneğe sahipti" dedi.

Biden, ABD güçlerine övgüde bulunarak, askerlerin hayatlarını bir savaşta değil, başkalarına hizmet etmek için, bir merhamet görevinde riske attıklarını açıkladı.

"GERİDE KALANLARI İSTERLERSE ÇIKARACAĞIZ"

Biden, Afganistan'da kalan ve tahliye edilmek isteyen ABD vatandaşlarına yardım edeceğine dair söz verdi. Biden, Kabil'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarının yüzde 90'ının tahliye edildiğini, 100 ila 200 kişinin geride kaldığını ifade etti. Biden, yine de Afganistan'dan ayrılmak isteyenler için "son tarih olmadığını" vurgulayarak, ABD'nin tahliyelere devam edeceğini belirtti.

Biden ayrıca, Afganistan'daki risk altındaki insanlara yardım etmeye devam edeceğini de ifade ederek, "Hiçbir ülke başka bir ülkenin insanları için bundan daha fazlasını yapmamıştır" dedi.

"BU SAVAŞI BİTİRMENİN ZAMANI GELMİŞTİ"

Biden, ABD'nin "on yıldan fazla bir süre önce Afganistan'da yapmayı planladığı şeyi başardığını" ifade ederek, ABD'nin şimdi "yeni bir dünyada yeni tehditlerle karşı karşıya olduğunu" belirtti.

Biden, 13 ABD askeri personelinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının sorumluluğunu üstlenen terör örgütü DEAŞ'a seslenerek, "Seninle henüz işimiz bitmedi" ifadelerini kullandı. Biden, "ABD'ye zarar vermek isteyenler şunu bilsinler, ABD asla dinlenmeyecek. En büyük bedeli siz ödeyeceksiniz" dedi.

Biden, Afganistan'da asker bulundurmanın devam etmesiyle, Amerika'nın emniyet ve güvenliğinin artacağına inanmadığını belirterek, "Bu savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi.

Afganistan'dan çekilme kararının sorumluluğunu üstlendiğini belirten Biden, "ABD'nin sonsuza kadar savaşta kalamayacağını" aktardı.

(Aylin Albayrak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (1) Açıklaması
Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (1) Açıklaması
BM, Kabil havalimanının 'hızlı ve güvenli bir şekilde açılması'nı talep ediyor
BM, Kabil havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde açılması"nı talep ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Hamid Karzai Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Mesut Akusta Derya Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Cristiano Abdullah Avcı Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Biden'dan Afganistan'dan geri çekilme sonrası ilk açıklama: "Tahliye olağanüstü bir başarıydı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 09:21:09. #1.15#

title