Biden'dan, ABD'ye getirilecek Afganlar mültecilere 100 milyon dolarlık fon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden'dan, ABD'ye getirilecek Afganlar mültecilere 100 milyon dolarlık fon

Biden'dan, ABD'ye getirilecek Afganlar mültecilere 100 milyon dolarlık fon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan ABD'ye getirilecek "beklenmedik acil" Afgan göçmenlerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 100 milyon dolarlık fona onay verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan ABD'ye getirilecek "beklenmedik acil" Afgan göçmenlerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 100 milyon dolarlık fona onay verdi.

ABD, Afganistan'da ABD ile iş birliği yapan ve Özel Göç Vizesi (SIV) ile ülkeye göç etmek isteyen Afganları tahliye etmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan ABD'ye getirilecek Afgan göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 100 milyon dolar tutarındaki fon talebini onayladığı duyuruldu. Ayrıca Biden'ın, aynı ihtiyaçları karşılamak için devlet kurumları üzerinden verilecek hizmet ve sözleşmeler aracılığıyla 200 milyon doların da kullanılması için yetki verdiği aktarıldı.

İlk Afgan grubunun bu ay ABD'ye ulaşması bekleniyor

Afganistan'dan ilk tahliye edilenlerin ay sonundan önce Virginia'daki ABD askeri üssü olan Fort Lee'ye getirilmesi bekleniyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, üsse yaklaşık 2 bin 500 Afgan'ın getirilebileceği belirtilmişti. Biden yönetimi, Özel Göç Vizesi'ne başvuruda bulunanların ve ailelerinin getirilebileceği yurt içi ya da yurt dışındaki diğer tesisleri de değerlendiriyor. "Özel Göç Vizesi" başvurusunda bulunanlar, ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasıyla ülkede ilerleyişini arttıran Taliban'ın saldırı riski nedeniyle ABD'ye gidiyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Buse Varol Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Biden'dan, ABD'ye getirilecek Afganlar mültecilere 100 milyon dolarlık fon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 11:23:39. #1.15#

title