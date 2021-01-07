Biden'dan "ABD demokrasisine yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı Açıklaması
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Biden'dan "ABD demokrasisine yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı Açıklaması

07.01.2021 01:07 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:10
Biden'dan

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yaptı.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yaptı.

Biden, başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun, Trump destekçilerinin baskını yüzünden kesintiye uğraması üzerine başkent Washington'da başlayan olayların ardından açıklamalarda bulundu.

ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "görülmemiş saldırılara" son verilmesi çağrısında bulunan Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi, Anayasa'yı savunması ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." dedi.

"Kalabalığı geri çekilmeye çağırıyorum"

Biden, "Kongredeki kaos, gerçek Amerika'yı yansıtmıyor. Biz bu değiliz. Gördüklerimiz, kendilerini kanunsuzluğa adamış radikal küçük bir grup. Bu muhalefet değil kargaşa, kaos isyan sınırında. Bu duruma şu an itibarıyla son verilmeli. Bu kalabalığı geri çekilmeye ve demokrasinin işlemesine izin vermeye çağırıyorum." diye konuştu.

Kongreyi basmanın, camları kırmanın, ofisleri işgal etmenin ve seçilmiş yetkililerin güvenliğini tehdit etmenin protesto değil ayaklanma olduğunu vurgulayan Biden, "Dünya bizi izliyor. Birçok Amerikalı gibi, çok uzun süredir umut ışığı olan demokrasimizin, ulusumuzun böylesine karanlık bir ana şahit olmasının şokunu ve üzüntüsünü yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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