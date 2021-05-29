Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi: Zenginlere vergi artışı öngörülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi: Zenginlere vergi artışı öngörülüyor

Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi: Zenginlere vergi artışı öngörülüyor
BBC - Haberler | Dünya

ABD'de Joe Biden yönetiminin Kongre'ye sunduğu ilk bütçe teklifinde zengin Amerikalıların ödediği vergilerde büyük artış öngörülüyor.

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetiminin Kongre'ye sunduğu ilk bütçe teklifinde zengin Amerikalıların ödediği vergilerde büyük artış öngörülüyor.

1 Ekim'de başlayacak yeni mali yıl için teklif edilen bütçede sosyal programlara ve iklim kriziyle mücadeleye de büyük pay ayrıldı.

Kongre onayını alması gereken bütçe için Cumhuriyetçi Senatör "Akıl almayacak kadar pahalı" yorumunu yaptı.

Kongre'nin bütçe teklifi konusunda ciddi pazarlıklara sahne olması bekleniyor.

Planda kurumlar vergisi ve en zenginlere yönelik vergi artışlarıyla 3 trilyon dolarlık ek gelir yaratılsa da 2031 yılına kadar kamu borçlarının gayrisafi milli hasılanın yüzde 117'sine ulaşması öngörülüyor.

Bu 2. Dünya Savaşı döneminden bile yüksek bir oran.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump da gelirinden fazla harcama yapmış, ilk yılında 4,8 trilyon dolarlık bir bütçe yönetmişti.

Bütçede neler var?

Plan tecavüz ve ensest ilişki dışında vergi mükelleflerinin parasıyla kürtaj yapılmasına getirilen yasağı da kaldırıyor.

Yıllar boyunca bu uygulamayı destekleyen Biden, geçen yıl başkanlık kampanyasında fikrini değiştirmiş ve yasağa karşı çıkmıştı.

Demokrat Parti'nin ilerici kanadı bu adımdan memnun olsa da daha muhafazakar partililer Senato'da bunu desteklemeyebilir.

Bütçenin kabul edilmeden önce Senato'dan onay alması gerekiyor.

Enflasyon ve bütçe açığı

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Cecilia Rouse, şu anda enflasyonda sert artışlar görüldüğünü fakat uzun vadede yüzde 2'de stabilize olmasını beklediklerini söylüyor.

Eski ABD başkanları Bill Clinton ve Barack Obama'ya danışmanlık yapan Larry Summers'ın da aralarında olduğu bazı ekonomistler, bu kadar büyük bir harcama paketinin enflasyonu artıracağı, ABD Merkez Bankası'nın bu yüzden faiz artırmak zorunda kalacağı ve bunun da büyümeyi azaltacağı uyarısında bulunuyor.

Cumhuriyetçiler harcamaların artmasına karşı çıkıyor.

Senato'daki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell bu planın "sosyalistlerin hayali" olduğunu söylüyor.

Senatör Jerry Morgan ise bu bütçenin gelecek nesillere büyük bir borç bırakacağını belirtiyor.

Analiz: Biden hükümetinin hayali

Anthony Zurcher, BBC Kuzey Amerika Muhabiri

Büyük kamu harcamaları dönemine geri dönüyoruz. Ama bunun için önce bütçenin onaylanması lazım.

Bill Clinton 1996'da Kongre'deki Cumhuriyetçilerin yoksullara verilen yardımları azaltma girişimlerine göz yumarken büyük kamu harcamalarının geçmişte kalan bir uygulama olduğunu söylemişti.

O günden bu yana 11 Eylül saldırıları, 2008 krizi ve bir pandemi yaşandı. Artık ABD'lilerin hükümetten beklentileri farklı ve uzun yıllardır merkez siyasetçi olarak görülen Biden da bu beklentilere hitap eden bir bütçe hazırladı.

Aslında bütçede ücretsiz sağlık hizmeti veya üniversite eğitimi gibi büyük yeni kalemler yok. Hükümetin yaptığı şey, eğitim ve sağlığa odaklanıp mevcut programların kaynaklarını artırmak.

Yıllık 1 trilyonluk bütçe açığı hem sağdan hem de soldan eleştiriler alacaktır. Cumhuriyetçiler ayrıca bazı harcamalara da karşı çıkacaktır.

BBC
Yemekler sürekli kayboluyordu, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan kadın çıktı
Yemekler sürekli kayboluyordu, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan kadın çıktı
Bulgaristan'da ABD askerlerinin bir fabrikaya yanlışlıkla düzenlediği baskın paniğe neden oldu
Bulgaristan'da ABD askerlerinin bir fabrikaya yanlışlıkla düzenlediği baskın paniğe neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi: Zenginlere vergi artışı öngörülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 17:25:18. #1.13#

title