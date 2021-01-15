Biden'dan 1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi
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Biden'dan 1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi

15.01.2021 01:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 01:58
Biden'dan 1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi sundu.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi sundu.

Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini açıkladı.

400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağı kurtarma paketinde, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar ayrılacak.

Belirli bir gelir seviyesinin altındaki Amerikalılara 3. kez nakit para yardımı yapılması önerilen kurtarma paketinde, daha önce 600 dolar nakit para gönderilen Amerikalılara bu sefer 1400 dolar verilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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