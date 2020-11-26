Biden: Covid-19 bizi böldü ama birbirimizle değil virüsle savaştayız
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Biden: Covid-19 bizi böldü ama birbirimizle değil virüsle savaştayız

26.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:30
Biden: Covid-19 bizi böldü ama birbirimizle değil virüsle savaştayız

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, Şükran Günü konuşmasında ülkenin koronavirüs salgınında zorlu bir kış mevsimiyle karşı karşıya olduğunu belirterek bölünmüşlüğün son bulması çağrısında bulundu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, Şükran Günü konuşmasında ülkenin koronavirüs salgınında zorlu bir kış mevsimiyle karşı karşıya olduğunu belirterek bölünmüşlüğün son bulması çağrısında bulundu. Biden, "Birbirimizle değil, virüsle savaştayız" dedi.

"Başkanınızdan her zaman doğruları duymayı hak ediyorsunuz. Virüsün yayılma hızını yavaşlatmalıyız" diyen Biden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için doktorlara, hemşirelere ve ön saf çalışanlarına minnet borçluyuz. Vatandaşlarımıza minnet borçluyuz.

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"Covid-19 bizi böldü, kızdırdı, birbirimize düşürdü. Ülkemizin kavgadan usandığını biliyorum ama birbirimizle değil, virüsle savaşta olduğumuzu unutmamalıyız. Bu yüzden güçlü durmalı, çabalarımızı iki katına çıkarmalı ve kendimizi savaşa adamalıyız.

"Virüsü yenebileceğimizi biliyorum. Size söz veriyorum hayat normale dönecek. Bu bölünmüşlük dönemi bitecek, birlik olduğumuz aydınlık bir yıl gelecek."

ABD'de Şükran Günü tatilinde vakaların daha da tırmanışa geçmesinden endişe ediliyor.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 bini aştı. Ülkede geçen hafta 1,2 milyondan fazla koronavirüs vakası açıklandı.

Salı günü hastalıktan 1200 kişinin öldüğü duyuruldu. Bu, Mayıs'tan beri görülen en yüksek sayı.





Trump: Seçimi sonuçlarını tersine çevirmeliyiz

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, taraftarlarına seçim sonuçlarını geri çevirmeleri için çaba harcamaları çağrısında bulundu.

Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Parti'nin düzenlediği bir etkinliğe telefonla katılan Trump, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yineledi.

Trump, "Bu seçimi tersine çevirmeliyiz. Çünkü hileli" dedi.

Donald Trump'ın etkinliğe bizzat katılması planlanıyordu. Fakat avukatı Rudy Giuliani'nin ekibinden iki kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra Trump Pennsylvania'ya gitmekten vazgeçti. Giuliani'nin etkinliğe geldiği görüldü.

20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanan Biden kabinesini oluşturmaya başlamış, Trump ise seçim sonuçlarını iptal ettirmek için kritik eyaletlerde mahkemeler nezdinde yaptığı girişimlerden sonuç alamamıştı.





Çarşamba günü Çin lideri Şi Jinping de iki haftadan uzun bir süre sonra Biden'a kutlama mesajı gönderdi.

Rusya lideri Vladimir Putin ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise henüz Biden'ı kutlamadı.

BBC

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