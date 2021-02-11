Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde Pekin'le ilgili "endişelerini" dile getirdi
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Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde Pekin'le ilgili "endişelerini" dile getirdi

11.02.2021 05:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 06:00
Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde Pekin'le ilgili

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden'ın, Sincan'dan Hong Kong'a ve Pekin'in ekonomik uygulamalarına kadar birçok başlıkta "endişelerini" dile getirdiği bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden'ın, Sincan'dan Hong Kong'a ve Pekin'in ekonomik uygulamalarına kadar birçok başlıkta "endişelerini" dile getirdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile Şi'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre Biden, Şi'ye, Amerikan halkının güvenlik ve refahını koruma ile İndo-Pasifik bölgesinde serbest ve açık kalmasını temin etme noktasındaki kararlılığını dile getirdi.

Açıklamada, "Başkan Biden, Pekin'in baskıcı ve adil olmayan ekonomi uygulamaları, Hong Kong'daki baskı, Sincan'daki insan hakları ihlalleri ve Tayvan dahil bölgede artan hak iddialarına ilişkin temel endişelerinin altını çizdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre iki lider, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, küresel sağlık güvenliği, iklim değişikliği ve silahların yayılmasını önleme gibi konu başlıklarında karşılıklı olarak görüşlerini ortaya koydu.

Biden'ın Çin'le ilişkilerde Amerikan halkının çıkarlarını gözeterek "pratik ve sonuç odaklı" bir yaklaşım izleyeceği de açıklamada yer aldı.

Biden yönetimi, Donald Trump yönetiminin aldığı "Çin, Sincan'da Uygur Türklerine soykırım uyguluyor" yönündeki kararını aynen kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Sincan, Hong Kong ve Tibet'teki insan hakları ihlallerini yakından takip edeceklerini, ayrıca Pekin'in küresel ekonomik sistem içinde adil olmayan uygulamalarına itiraz edeceklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Biden da dün Pentagon'a yaptığı ziyarette "Çin Görev Gücü" altında yeni bir birim kurduklarını ve bu birimde Çin'in askeri adımlarını yakından izleyeceklerini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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