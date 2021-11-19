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Biden, bugün kolonoskopi sırasında görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Biden, bugün kolonoskopi sırasında görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek

ABD Başkanı Joe Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı için anestezi altındayken yetkilerini ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı için anestezi altındayken yetkilerini ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın bugün rutin kontroller için Washington DC yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesine gideceğini duyurdu.

Psaki, "Buradayken Başkan rutin kolonoskopi olacak. 2002 ve 2007'de eski Başkan George W. Bush'un durumunda da olduğu gibi, Anayasa maddesi gereği Biden, anestezi etkisinde olduğu süreçte görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek. Harris, bu süreçte Beyaz Saray'ın Batı Kanadındaki kendi ofisinden çalışacak." ifadesini kullandı.

Sözcü Psaki, günün ilerleyen saatlerinde Biden'ın sağlık kontrolüne ilişkin yazılı bir özet yayımlayacakları bilgisini paylaştı.

ABD Anayasasının 25. Ek Maddesine göre, Başkan görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde, görevlerini başkan yardımcısına devredebiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı süreçte yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı süreçte yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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