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Biden, BM Genel Kurulu hitabı için 21 Eylül'de New York'a gidiyor

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Biden, BM Genel Kurulu hitabı için 21 Eylül'de New York'a gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısında hitap konuşması yapmak üzere, 21 Eylül Salı günü New York'a gidecek.

ABD Başkanı Joe Biden, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısında hitap konuşması yapmak üzere, 21 Eylül Salı günü New York'a gidecek.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, 21 Eylül Salı günü New York'ta olacak.

Biden, başkanlığı dönemindeki ilk BM Genel Kurulu hitabını aynı gün yapacak.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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