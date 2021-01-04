Biden, BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a küresel iş birliği mesajı gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Biden, BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a küresel iş birliği mesajı gönderdi

04.01.2021 20:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:00
Biden, BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a küresel iş birliği mesajı gönderdi

BİRLEŞMİŞ ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM). 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a, küresel iş birliği konusunda yönetiminin kendisi ve BM ile çalışacağını iletti.

BİRLEŞMİŞ ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM). 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a, küresel iş birliği konusunda yönetiminin kendisi ve BM ile çalışacağını iletti.

Bozkır, Twitter hesabında Biden'ın kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.

Biden, mektubunda Bozkır'a tebrik mesajı ve 'iyi dilekleri" için teşekkür ederek, henüz Bozkır ile telefon görüşmesi yapamamış olmaktan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iklim değişikliğine yönetimini bekleyen küresel sorunlara dikkati çeken Biden, sınırları aşan bu sorunların uluslararası iş birliği gerektirdiğine dikkati çekti.

Biden, "Sizinle ve BM Genel Kurulu ile küresel iş birliği gerektiren çeşitli zorluklar ve fırsatlar konusunda çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Fatih Terim Güven Yalçın Sergen Yalçın Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Kaza Kasım Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biden, BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a küresel iş birliği mesajı gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 21:00:48. #1.14#
title