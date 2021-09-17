Biden, BM 76. Genel Kurul toplantıları kapsamında Kovid-19 zirvesine başkanlık edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, gelecek hafta başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantıları kapsamında 22 Eylül'de çevrim içi bir Kovid-19 zirvesine başkanlık edeceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "22 Eylül Çarşamba günü Başkan Biden, BM Genel Kurul toplantıları marjında çevrim içi bir Kovid-19 zirvesi toplayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu toplantının Kovid-19 ile mücadele çabalarının genişletilmesine yönelik olduğunu vurgulayan Psaki, katılımcılardan 4 konuda taahhüt isteneceğini kaydetti. Buna göre katılımcılardan, aşılamayı artırma, testleri, tedavileri ve kişisel koruma ekipmanlarını daha erişilebilir kılma, sürdürülebilir bir sağlık güvenliği finansmanı mekanizması ve bu süreçlerin takibinin sağlanması konusunda taahhütte bulunması beklenecek.