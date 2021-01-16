Biden, Bilim ve Teknoloji Ofisini kabine pozisyonuna yükselterek başına genetik bilimci Eric Lander'i getirecek
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Biden, Bilim ve Teknoloji Ofisini kabine pozisyonuna yükselterek başına genetik bilimci Eric Lander'i getirecek

16.01.2021 01:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 01:48
Biden, Bilim ve Teknoloji Ofisini kabine pozisyonuna yükselterek başına genetik bilimci Eric Lander'i getirecek

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Ofisi'ni kabine pozisyonuna yükselterek başına genetik bilimci Eric Lander'i getireceğini açıkladı.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Ofisi'ni kabine pozisyonuna yükselterek başına genetik bilimci Eric Lander'i getireceğini açıkladı.

Biden'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamada, Bilim ve Teknoloji Ofisi'nin ilk kez kabine pozisyonuna yükseltileceği belirtildi.

Birimin başına genetik bilim alanındaki öncü isimlerden Eric Lander'in geleceği ifade edilen açıklamada, Lander'ın aynı zamanda Biden'ın bilim danışmanı olacağı kaydedildi.

Biden ise atamaya ilişkin, "Bilim her zaman yönetimimin önceliği olacak ve dünyaca ünlü bu bilim insanları yaptığımız her şeyin bilime, gerçeklere ve doğruya dayalı olmasını sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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