Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiBiden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor

- Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Biden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Biden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planladığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Biden görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Katar'ı Orta Doğu'da ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planladığını duyurdu.

Biden ve Al Sani'nin Orta Doğu'da güvenlik ve refah, küresel enerji kaynakları, Afganistan ve daha fazlasını içeren bir dizi konuyu ele alması bekleniyor.