Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiBiden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiBiden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

- Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi Biden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

- Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Biden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Biden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planladığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Biden görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Katar'ı Orta Doğu'da ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planladığını duyurdu.

Biden ve Al Sani'nin Orta Doğu'da güvenlik ve refah, küresel enerji kaynakları, Afganistan ve daha fazlasını içeren bir dizi konuyu ele alması bekleniyor.

Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiBiden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor

Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiBiden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor

Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiBiden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Katar, Politika, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title