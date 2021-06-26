Biden, Beyaz Saray'da Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'yi ağırladı
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Biden, Beyaz Saray'da Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'yi ağırladı

Biden, Beyaz Saray'da Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'yi ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkeye desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkeye desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı ağırladı. Görüşme öncesi Oval Ofis'te konuşan Biden, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar çekilmesinin ardından ülkeye desteğin süreceğini ifade etti. "İki eski dostu burada görmek güzel" diyen Biden, ABD ile Afganistan arasındaki ortaklığın "bitmediğini" vurguladı. Biden, "Askerlerimiz gidiyor olabilir ama Afganistan'a verilen destek sona ermiyor" dedi. Afganların "ne istediklerine" karar vermesinin önemli olduğunu ifade eden Biden, "Anlamsız şiddet durmalı" ifadesini kullandı.

"ABD-Afganistan ortaklığı yeni bir aşamaya girdi"

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ise Joe Biden'ın ABD birliklerini geri çekme konusundaki "tarihi" kararını desteklediğini ifade etti. Afgan güvenlik güçlerinin 6 bölgede yeniden kontrolü sağladığını dile getiren Gani, Taliban'ın son zamanlarda ele geçirdiği bazı bölgeleri geri aldıklarını belirtti. Gani, ABD ile Afganistan arasındaki ortaklığın yeni bir aşamaya girdiğini vurguladı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Liderlerin görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, ABD'nin Afgan kadınları, kız çocukları ve azınlıklar da dahil olmak üzere Afgan halkına sivil, kalkınma ve insani yardım yoluyla sürekli desteğinin yanı sıra Afgan savunma ve güvenlik güçlerini desteklemek için güvenlik yardımı sağlamaya devam edeceğini vurguladı" denildi. Biden'ın, Afganistan'daki Covid-19 vakalarındaki son artışla ilgili endişesini dile getirdiği ve Afgan hükümetinin salgınla mücadelesine yardımcı olmak için ülkeye 3 milyon doz aşı gönderileceğini kaydedildi. ABD ve Afgan liderlerin, ABD askerlerinin Afganistan'dan ayrılmasına rağmen iki ülke arasındaki "güçlü ortaklığın" devam edeceği konusunda anlaştığı aktarıldı.

Öte yandan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Biden'ın Japonya ve Güney Kore liderlerinden sonra Beyaz Saray'da ağırladığı 3. isim oldu. - KABİL

Biden, Beyaz Saray'da Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'yi ağırladı
Biden, Beyaz Saray'da Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'yi ağırladı
Biden, Beyaz Saray'da Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'yi ağırladı
Biden, Beyaz Saray'da Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'yi ağırladı
Biden, Beyaz Saray'da Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'yi ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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