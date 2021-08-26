Biden-Bennett görüşmesi Kabil'deki terör saldırısının ardından yarına ertelendi
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Biden-Bennett görüşmesi Kabil'deki terör saldırısının ardından yarına ertelendi

Biden-Bennett görüşmesi Kabil'deki terör saldırısının ardından yarına ertelendi
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasında bugün Beyaz Saray'da düzenlenmesi beklenen ikili görüşme, Kabil'deki terör saldırıları nedeniyle yarına ertelendi.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasında bugün Beyaz Saray'da düzenlenmesi beklenen ikili görüşme, Kabil'deki terör saldırıları nedeniyle yarına ertelendi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden'ın İsrail Başbakanı Bennett ile yapacağı görüşme yarına ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında yaşanan terör saldırısının ardından görüşme ertelenmiş ancak zamana ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Amerikan basını söz konusu terör saldırısında 11'i deniz piyadesi, 1'i askeri tıbbiyeci olmak üzere 12 Amerikan askerinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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