Biden-Bennett görüşmesi ABD'nin başkenti Washington'da protesto edildi
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Biden-Bennett görüşmesi ABD'nin başkenti Washington'da protesto edildi

Biden-Bennett görüşmesi ABD'nin başkenti Washington'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in bugün Beyaz Saray'da yapmayı planladığı görüşme, ABD'nin başkenti Washington'da protesto edildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in bugün Beyaz Saray'da yapmayı planladığı görüşme, ABD'nin başkenti Washington'da protesto edildi.

ABD'de yaşayan Filistinliler tarafından düzenlenen gösteriye Ortodoks Yahudiler de destek verdi.

100 civarında kişinin katıldığı gösteride "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Beyaz Saray'ın karşısında yer alan Lafayette Park'ta protestolarına başlayan göstericiler ardından, Bennett'in konakladığı otelin önüne geçerek gösterilerini burada sürdürdü.

Öte yandan Kabil Hamid Karzai Havalimanındaki patlama nedeniyle Biden ve Bennett görüşmesi bilinmeyen bir süre ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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