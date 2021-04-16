Biden: "Amerika'da silahlı şiddet, bir salgın"

ABD Başkanı Joe Biden, Indianapolis kentinde, kargo ve nakliyat hizmetleri veren FedEx şirketinin tesisinde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Amerika'da silahlı şiddet, bir salgın.

ABD Başkanı Joe Biden, Indianapolis kentinde, kargo ve nakliyat hizmetleri veren FedEx şirketinin tesisinde meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Amerika'da silahlı şiddet, bir salgın. Bunu kabul etmemeliyiz. Harekete geçmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Biden, 8 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ben, Indianapolis'te bir FedEx tesisinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin bilgilendirildik. Silahlı tek bir kişi, gecenin karanlığında 8 kişiyi öldürdü ve birçok kişiyi yaraladı." ifadesini kullandı.

Son dönemde Georgia'nın Atlanta kentinde, Colorado'nun Boulder bölgesinde, Güney Carolina'da ve daha birçok yerde ardı ardına silahlı saldırılar yaşandığını anımsatan Biden, "Indianapolis'teki saldırının nedeni ve diğer önemli bilgilere ilişkin kritik detayları beklerken Beyaz Saray'daki, kamu binaları ve alanlarındaki, askeri binalardaki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını veriyorum. En son bu talimatı vereli daha iki hafta olmuştu." dedi.

ABD'de birçok ailenin yakınlarının akıbetini öğrenmek için endişeyle beklediğini belirten Biden, "Amerika'da silahlı şiddet, bir salgın. Bunu kabul etmemeliyiz. Harekete geçmemiz lazım." mesajını verdi.

Geçen hafta yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığını silahlı şiddetleri önlemeye, Kongreyi de harekete geçmeye çağırdığını anımsatan Biden, şunları kaydetti:

"Silahlı şiddet nedeniyle her gün çok fazla Amerikalı yaşamını yitiyor. Bu da ülkemizin karakteri ve ruhunu lekeliyor. Harekete geçmek ve hayatları kurtarmak için daha fazla şey yapabiliriz, yapmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan