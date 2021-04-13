Biden, altyapı paketini Kongre üyeleri ile Oval Ofis'te görüştü
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Biden, altyapı paketini Kongre üyeleri ile Oval Ofis'te görüştü

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Biden, altyapı paketini Kongre üyeleri ile Oval Ofis'te görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Kongre üyeleri ile bir araya gelerek, 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini görüştü.

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ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Kongre üyeleri ile bir araya gelerek, 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Oval Ofis'te Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatörler ile Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek modern ve dirençli bir altyapı sistemine yatırım yapmanın gerekliliğini görüştüğü bildirildi.

Biden'ın görüşmede, 2,3 trilyon dolarlık "Amerikan İstihdam Planı" olarak adlandırılan altyapı paketinin milyonlarca iyi iş alanı açılmasını sağlayacağını, ülkenin altyapısını yeniden yapılandıracağını ve ABD'yi Çin ile rekabet edecek bir konuma getireceğini dile getirdiği aktarıldı

Açıklamada, Biden'ın Kongre üyelerinin fikirlerini önemli bulduğu ve eylemsizliği bir seçenek olarak değerlendirmediği belirtilerek, görüşmenin iyi bir fikir alışverişi niteliği taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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